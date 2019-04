Esporte Cuca faz estreia pelo São Paulo em clássico no Paulistão Treinador tricolor antecipou volta e encara Palmeiras, clube que dirigiu em 2016 e 2017

O técnico Cuca vai começar sua passagem pelo São Paulo diante do Palmeiras, exatamente o clube com o qual foi campeão brasileiro em 2016. O retrospecto do time tricolor na casa do rival, no entanto, é desfavorável. O clube do Morumbi perdeu os sete jogos que disputou contra o adversário na Arena Palmeiras, que no próximo domingo será palco do confronto de volta da semifina...