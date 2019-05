Esporte Cuca estuda se Pato volta ao São Paulo como titular ou na reserva O atacante voltou a treinar com os companheiros na última quarta-feira (15). Toró ou Everton podem perder a titularidade, caso o treinador opte por ter Pato desde o início do duelo contra o Bahia

O técnico Cuca voltará a ter o atacante Alexandre Pato à disposição para o jogo contra o Bahia, neste domingo (19), às 11h, pela quinta rodada do Brasileirão. O jogador foi desfalque diante do Fortaleza por conta de uma contusão cervical sofrida há duas semanas. Cuca ainda estuda se é melhor ter Pato como titular ou entrando no decorrer do jogo. O atacante voltou a t...