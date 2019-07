Esporte Cuca esboça time do São Paulo para clássico e Lucas Fernandes é reintegrado Equipe titular contou com nomes como Hernanes, Alexandre Pato e Pablo

O São Paulo voltou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, e o técnico Cuca esboçou a equipe para o clássico contra o Palmeiras, no sábado, às 19 horas, no estádio do Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador comandou um coletivo entre titulares e reservas que terminou empatado por 1 a 1, com gols de Alexandre Pato e H...