Cuca e Abel aprovam São Paulo e Flamengo em empate por 1 a 1

Tanto o técnico do São Paulo, Cuca, como o treinador do Flamengo, Abel Braga, saíram de campo satisfeitos com os desempenhos de suas equipes na partida disputada entre elas, neste domingo (5), no Estádio do Morumbi, na capital paulista, válida pela 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que terminou empatada por 1 a 1. O colombiano Orlando Berrío, um dos ...