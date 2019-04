Esporte Cuca defende jogadores do São Paulo e nega desrespeito de atletas na premiação Treinador mostrou-se satisfeito com o rendimento do São Paulo nas duas partidas finais e disse que os jogadores precisam se recuperar rapidamente para a estreia do Campeonato Brasileiro

O técnico Cuca negou que os jogadores do São Paulo tenham desrespeitado a cerimônia de premiação e o adversário após perder a final do Campeonato Paulista para o Corinthians por 2 a 1, neste domingo, em Itaquera. Após o fim da partida, os atletas do time tricolor deixaram o campo e seguiram para os vestiários. A demora para retornar ao gramado gerou a expectativa...