Esporte CSA x Goiás: com nova zaga, alviverde quer fim de jejum em Alagoas Alviverde, que não venceu os últimos cinco jogos no Rei Pelé, enfrenta o CSA para tentar voltar ao G4

Fora de casa, contra o CSA-AL, na noite desta quarta-feira (14), às 19 horas, no Estádio Rei Pelé, o Goiás tentará retomar o caminho das vitórias para voltar ao grupo de acesso à elite (G4). Para isso, o time do técnico Pintado terá, pela primeira vez, uma nova configuração na zaga e precisa quebrar um incômodo jejum na capital alagoana. A campanha do Goiás nesta Série B do...