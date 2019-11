Esporte CSA vence no Mineirão e mantém Cruzeiro na zona de rebaixamento do Brasileirão O sexto jogo sem vitória manteve o Cruzeiro na zona de rebaixamento, em 17.º lugar, com 36 pontos, um a menos do que o Ceará

A má fase do Cruzeiro parece não ter fim. Com direito a pênalti perdido por Thiago Neves e confusão nas arquibancadas, o time mineiro perdeu para o CSA, por 1 a 0, no Mineirão, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira. No segundo tempo, o meia Thiago Neves chutou um pênalti para fora, perdendo a chance de ao menos ter evitado a derrota. O sexto...