Esporte CSA vence, e Botafogo não ultrapassa Goiás Clube esmeraldino segue na vice-liderança da Série B antes de clássico contra o Vila Nova

Em casa e com o apoio da torcida, o CSA venceu o Botafogo por 2 a 0 nesta quinta-feira (22) e deu mais um passo na tentativa de se aproximar do primeiro pelotão da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, o time alagoano ainda encerrou série invicta do Botafogo, que vinha de cinco vitórias consecutivas na competição. O triunfo foi construído com gols de Marco ...