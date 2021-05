Esporte CSA vence CRB nos pênaltis e conquista o Alagoano 2021 Equipe conquistou seu 40º título estadual

O CSA venceu o CRB nos pênaltis (4-3) e conquistou seu 40º título estadual do Campeonato Alagoano na tarde deste sábado (22), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. No primeiro jogo as equipes terminaram empatadas em 0 a 0 e hoje o placar terminou em 1 a 1 com gols marcados por Bruno Mota para o aos 26 minutos do primeiro tempo e Hyuri, do CRB, aos 2 minutos do segundo tempo. Agora as equ...