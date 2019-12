Esporte CSA perde para o Bahia em casa e está praticamente rebaixado para a Série B Rebaixamento da equipe alagoana pode ocorrer nesta segunda-feira, dependendo do jogo entre Cruzeiro e Vasco

O CSA praticamente deu adeus às chances de permanecer na elite do Campeonato Brasileiro neste domingo (1) ao perder para o Bahia, por 2 a 1, no estádio Rei Pelé em Maceió, pela 36.ª rodada. O rebaixamento, inclusive, pode ser decretado nesta segunda-feira. Na 18.ª colocação, com 32 pontos, o CSA pode alcançar o 16º Ceará no número de pontos, mas a diferença no saldo de...