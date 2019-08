Esporte CSA ganha no Maracanã, obtém 1º triunfo fora de casa e põe Flu na zona da degola Foi o primeiro triunfo do time alagoano atuando fora de casa nesta edição da competição. E o resultado colocou a equipe carioca na zona de rebaixamento, na qual ocupa o 17º lugar, com 12 pontos

Em confronto direto entre dois times que lutam para deixar a parte de baixo da tabela, o CSA venceu o Fluminense por 1 a 0, neste domingo, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro triunfo do time alagoano atuando fora de casa nesta edição da competição. E o resultado colocou a equipe carioca na zona de rebaixamento, na qual ocupa o 17º lugar, c...