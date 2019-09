Esporte CSA derrota Chapecoense em Maceió, sobe para 18º e respira contra o rebaixamento Alecsandro e Jonathan Gomez anotaram os gols da partida no Rei Pelé

Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o CSA conseguiu sair da penúltima posição do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, em casa, o time alagoano derrotou a Chapecoense por 2 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Alecsandro e Jonathan Gomez anotaram os gols da partida. Com o resultado, o CSA subiu para a 18ª posição e chegou aos 15 pontos...