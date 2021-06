Esporte Cruzeiro vira sobre o Vasco e volta a vencer na Série B A derrota manteve o Vasco na décima posição, com sete pontos, e fez o Cruzeiro, agora com a mesma pontuação que os vascaínos, saltar seis degraus na classificação

Um duelo de gigantes na Série B do Campeonato Brasileiro terminou com a vitória do Cruzeiro sobre o Vasco por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (24), no Mineirão, pela sexta rodada da competição. Aos 8 minutos do primeiro tempo, Morato aproveitou a sobra de um bate-rebate e, com um chute prensado, abriu o placar para os visitantes. Pouco depois, no entanto, Matheu...