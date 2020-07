Esporte Cruzeiro vence URT e segue na briga por classificação na volta do Mineiro Com o resultado, os comandados de Enderson Moreira permanecem na quinta colocação do Estadual, com 17 pontos conquistados. A URT segue na oitava posição, com 11 pontos.

O Cruzeiro venceu a URT por 3 a 0, neste domingo (26), no jogo que marcou a volta do futebol em Minas Gerais em meio à pandemia do novo coronavírus. Cacá, Thiago e Marllon marcaram para a equipe na partida válida pela décima rodada do Campeonato Mineiro. O duelo foi disputado no Mineirão. Com o resultado, os comandados de Enderson Moreira permanecem na quinta coloca...