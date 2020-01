Esporte Cruzeiro vence Oeste e avança em primeiro lugar na Copa São Paulo O clube paulista também já tinha carimbado a passagem de fase, mas, com a derrota, por 3 a 1, ficou na vice-liderança com seis pontos, enquanto os mineiros passaram com 100%

O Cruzeiro, classificado antecipadamente ao mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior, garantiu a liderança do Grupo 27, nesta sexta-feira, ao vencer o confronto direto ante o Oeste em Barueri. O clube paulista também já tinha carimbado a passagem de fase, mas, com a derrota, por 3 a 1, ficou na vice-liderança com seis pontos, enquanto os mineiros passaram co...