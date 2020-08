Esporte Cruzeiro vence a terceira seguida e "soma primeiros pontos" na Série B Com o resultado, o Cruzeiro soma seus primeiros pontos na competição nacional, mesmo chegando à sua terceira vitória na competição

Três jogos e três vitórias. Esse é o retrospecto do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B após o triunfo por 1 a 0 contra o Figueirense, em partida realizada neste domingo (16) no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). O único gol da partida foi marcado pelo jovem Maurício, que não teve um grande desempenho mas foi preciso em um chute de fora d...