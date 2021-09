Esporte Cruzeiro vence a Ponte e aumenta invencibilidade na Série B Com o resultado o time celeste chega aos 29 pontos e passa a ser o 13º colocado. A Ponte Preta estaciona nos 25, cai uma posição e agora é o 16º

O Cruzeiro venceu fortes adversários na manhã deste sábado (11) pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro: o calor e a Ponte Preta. Na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, no interior de Minas Gerais, o clube mineiro bateu a Ponte por 1 a 0 e, com isso, aumentou sua invencibilidade na competição. Agora já são dez jogos sem derrota na Segunda Divisão. O gol da v...