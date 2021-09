Esporte Cruzeiro toma virada do CSA com gol 'fala, Zezé', e perde a 1ª com Luxa A derrota marca o primeiro tropeço de Luxemburgo no comando do Cruzeiro e derruba uma invencibilidade de 12 jogos do time de Belo Horizonte

O sonho do Cruzeiro de retornar à Série A na próxima temporada, que já era difícil, ficou ainda mais complicado após a tarde de hoje (26). É que a Raposa perdeu por 2 a 1 de virada para o CSA, no estádio Independência, na 26ª rodada da Segunda Divisão, e se mantém afastado da parte de cima da classificação. Os gols do jogo foram marcados por Claudinho, a favor dos mineiros, c...