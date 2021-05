Esporte Cruzeiro tem dois expulsos, perde para o Confiança e começa mal na Série B Time mineiro começou perdendo, buscou empate, mas no 2º tempo sofreu dois gols e teve derrota (3 a 1) confirmada

A estreia do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro não foi nada boa e proporcionou ao técnico Felipe Conceição uma enorme dor de cabeça. No estádio Batistão, em Sergipe, a Raposa perdeu por 3 a 1 para o Confiança, na tarde de hoje (29), e iniciou com o pé esquerdo sua missão pelo retorno à Primeira Divisão. Em uma situação nada comum, o Cruzeiro ficou com nove j...