Esporte Cruzeiro supera desgaste e empata nos acréscimos com Patrocinense pelo Mineiro Pelas circunstâncias adversas, o empate até foi bom resultado para o Cruzeiro, atualmente em quarto lugar com 11 pontos

Desgastado por duas viagens longas realizadas nesta semana, o Cruzeiro sofreu para empatar com o Patrocinense, por 1 a 1, neste domingo à noite, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O gol cruzeirense foi anotado por Maurício somente aos 48 minutos do segundo tempo no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio. Pelas circunstâncias adversas, o empate at...