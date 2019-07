Esporte Cruzeiro recebe Botafogo após golear rival Após nove rodadas, o clube mineiro tem apenas oito pontos ganhos e ocupa a zona da degola, sem saber o que é vitória há seis partidas no Brasileirão

Renovado após a grande vitória no clássico contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil no meio de semana, o Cruzeiro volta a campo neste domingo (14), no mesmo Mineirão, em uma realidade completamente diferente no Campeonato Brasileiro. Ameaçada pelo risco de rebaixamento, a equipe de Mano Menezes sabe que precisa desesperadamente voltar a vencer na competição, tendo pela fren...