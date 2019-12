Esporte Cruzeiro quer corte de até R$ 8 mi na folha de pagamento para disputar a Série B

O planejamento do Cruzeiro para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2020 tem como principal meta um corte entre R$ 7 milhões e R$ 8 milhões na folha de pagamento do clube, o que significaria uma economia entre R$ 91 milhões e R$ 104 milhões por ano para o time. O corte, segundo o diretor de comunicação, Valdir Barbosa, vai atingir principalmente os valores p...