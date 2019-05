Esporte Cruzeiro pode romper marca de pontos corridos Time mineiro pode chegar a marca de mil pontos na Série A, desde 2003. Apenas o São Paulo tem este feito

Na era dos pontos corridos do Brasileiro, apenas uma equipe conquistou mais de mil pontos: o São Paulo, 1.046 pontos em 17 edições. Neste domingo (4), o Cruzeiro, adversário do Goiás na 3ª rodada, pode se juntar ao time paulista como um dos que têm pelo menos mil pontos se vencer a equipe esmeraldina. Na 2ª posição, em uma tabela de pontos considerando todas as ed...