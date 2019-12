Esporte Cruzeiro perde para o Vasco em São Januário e se afunda na zona de rebaixamento

A tentativa do Cruzeiro de escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro se tornou mais complicada nesta segunda-feira. Em São Januário, na conclusão da 36ª rodada, perdeu por 1 a 0 para o Vasco, que marcou com Guarín logo nos minutos iniciais. Assim, o time mineiro não depende mais das suas forças para evitar a queda. A derrota manteve o Cruzeiro com 36 pontos,...