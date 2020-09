Esporte Cruzeiro perde para o Brasil de Pelotas e agrava má fase na Série B Os mineiros, que começaram com punição de seis pontos a menos, seguem distantes do pelotão de classificação para a elite e veem o técnico Enderson Moreira pressionado no cargo

O Brasil de Pelotas superou o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quarta-feira (2), em partida válida pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com gol de Gabriel Poveda. O jogo foi realizado no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). O resultado agravou o mau momento da equipe de Belo Horizonte na competição. Os mineiros, que começaram com punição de seis pontos...