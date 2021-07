Esporte Cruzeiro perde em BH e acumula sexto jogo sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro Precisando vencer para quebrar jejum de jogos na Série B, o Cruzeiro do técnico Mozart pouco produziu

Sem criatividade e bastante bagunçado, o Cruzeiro foi derrotado por 3 a 0 pelo Avaí, no duelo deste sábado (17) no Mineirão (MG), válido pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, acumulando seis jogos sem vitória. A zona de rebaixamento, inclusive, já suspira no cangote do time mineiro. Na próxima rodada, o adversário será o Remo. Na terça (20), o Cruz...