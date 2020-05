Esporte Cruzeiro perde 6 pontos na Série B por dívida com time dos Emirados Árabes Diretoria do clube mineiro reconhece a dívida de R$ 5 milhões pelo empréstimo do volante Denilson, contratado em 2016, mas disse que ainda não foi notificado oficialmente sobre a punição da Fifa

A má fase do Cruzeiro parece não ter fim. Na noite desta terça-feira (19), a Fifa comunicou a CBF de que a equipe mineira começará a Série B do Campeonato Brasileiro com menos seis pontos em relação aos seus rivais por causa de uma dívida. Sendo assim, o time mineiro começará o torneio, no qual jogará pela primeira vez, na lanterna. Agora, o clube tem cinco meses ...