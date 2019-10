Esporte 'Cruzeiro nunca caiu e não vai ser com a gente que vai cair', garante Egídio Para o jogador, a situação que o Cruzeiro vive na competição nacional (é o 18º colocado, com apenas 20 pontos em 23 jogos) obriga os jogadores a encararem o duelo contra o Fluminense como uma final de campeonato

O Cruzeiro é um dos poucos clubes que jamais foram rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro (Flamengo, Santos, São Paulo, Internacional e Chapecoense são os outros) e, de acordo com o lateral-esquerdo Egídio, essa história não vai mudar tão cedo. Apesar de a situação do time mineiro na competição ser péssima, o jogador diz ter certeza de que a equipe permanecerá n...