Esporte Cruzeiro mira técnico que prometeu negar 'até convite do Flamengo' O time quer Felipe Conceição, técnico responsável pela ascensão do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro e que chegou a dizer que negaria até um eventual convite do Flamengo

Agora sem Felipão, o Cruzeiro terá de ir ao mercado para recompor seu comando técnico. Mais do que isso, precisará de um forte poder de convencimento ou da ajuda crucial de investidores para encontrar o substituto do treinador pentacampeão. O grande problema é que o Cruzeiro não tem esse poder de barganha, tudo pela fragilidade econômica do clube, que apresenta dívida...