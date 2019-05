Esporte Cruzeiro libera e atacante Rafinha acerta volta ao Coritiba após seis anos O Coritiba não revelou qual o tempo de contrato, mas a previsão é de que o jogador assine até o final de 2021

Depois de seis anos, o atacante Rafinha está de volta ao Coritiba. Um dia depois de acertar de forma amigável a rescisão de contrato com o Cruzeiro, com quem tinha compromisso até o final desta temporada, o jogador foi anunciado de forma oficial pelo clube paranaense. Em nota divulgada em suas redes sociais, o time do Paraná informou que o atleta chegará nesta sexta a...