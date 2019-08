Esporte Cruzeiro leva gol no final, empata com o CSA e segue sem vencer fora de casa

O Cruzeiro esteve perto de conquistar a primeira vitória fora de casa no Brasileirão. Na noite deste domingo, o time celeste foi mais ofensivo, porém, ficou no empate por 1 a 1 contra o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 18ª rodada. Fred abriu o placar, enquanto os alagoanos descontaram aos 49 minutos do segundo tempo, com Apodi. Sem a vitória, o Cruzeiro pod...