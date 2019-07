Esporte Cruzeiro goleia Atlético-MG e abre vantagem por vaga Raposa leva a melhor sobre Galo, no Mineirão, ao vencer por 3 a 0

Em busca do tricampeonato, inédito na história do clube e na Copa do Brasil, o Cruzeiro abriu vantagem considerável sobre o rival, o Atlético/MG, na disputa do clássico mineiro válido pelas quartas de final do torneio. Sem dar chances ao adversário, a Raposa goleou o Galo por 3 a 0, nesta quinta-feira (11), no Mineirão, fechando partidas de ida do torneio. Pedro Rocha, a novid...