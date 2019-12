Esporte Cruzeiro evita o retorno a BH para escapar da pressão da torcida Nesta quarta (4), o treinamento será no CT do Internacional, o último antes de pegar o Grêmio, na quinta, pela 37.ª e penúltima rodada

Depois da derrota para o Vasco, resultado que aumentou os riscos de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro decidiu mudar a sua programação de treinos. Para evitar eventuais protestos da torcida em Belo Horizonte, a equipe permaneceu no Rio de Janeiro nesta terça-feira e vai treinar no CT do Fluminense. À noite, a equipe viaja para Porto Alegre. Nesta quarta, o...