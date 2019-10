Esporte Cruzeiro encerra jejum e impõe 1ª derrota a Fernando Diniz no São Paulo Com gol de Thiago Neves, o Cruzeiro conquistou a primeira vitória sob o comando de Abel Braga. Time ainda está na zona de rebaixamento

O Cruzeiro encerrou o jejum de oito jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro ao bater o São Paulo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, pela 26ª rodada. O único gol da partida foi marcado por Thiago Neves. Com o resultado, o time mineiro segue na zona de rebaixamento, agora com 25 pontos, mas pode sair em seu próximo compromisso - vai enfrentar o...