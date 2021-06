Esporte Cruzeiro encerra jejum ao vencer a Ponte Preta e deixa Z-4 da Série B O resultado representou o primeiro triunfo do time celeste na atual edição do torneio

O Cruzeiro venceu a Ponte Preta por 1 a 0 nesta quarta-feira (16), no estádio Moisés Lucarelli, em jogo válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol do triunfo celeste foi marcado pelo atacante Bruno José. O resultado representou o primeiro triunfo do time celeste na atual edição do torneio —também o primeiro de Mozart à frente do Cruzeiro. Em con...