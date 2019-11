Esporte Cruzeiro empata no Mineirão, fica desesperado e derruba o Avaí para a Série B

Cruzeiro e Avaí empataram, sem gols, nesta segunda-feira à noite, no Mineirão, em duelo pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado tirou o time mineiro da zona de rebaixamento e derrubou o lanterna Avaí para a Série B. Porém, a 15.ª igualdade na competição nacional pode prejudicar o Cruzeiro nas próximas rodadas, pois a equipe terá pela frente Santos (for...