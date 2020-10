Esporte Cruzeiro empata no fim contra o Náutico e segue na degola da Série B A partida era muito importante para o Cruzeiro, que poderia ultrapassar o próprio Náutico e deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória

No segundo jogo sob o comando de Felipão, o Cruzeiro arrancou um empate por 1 a 1 contra o Náutico, neste domingo (25), no estádio dos Aflitos, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe da casa saiu na frente com Vinícius, mas a Raposa conseguiu a igualdade já nos últimos minutos de jogo, com Airton. A partida era muito importante para o Cruz...