Esporte Cruzeiro empata com o Botafogo em casa e segue ameaçado de rebaixamento Última vitória cruzeirense no Brasileirão foi o 2 a 1 sobre o Goiás, na 3ª rodada

Se o Cruzeiro sobrou na retomada da Copa do Brasil, o time ainda não conseguiu reagir no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (14), o time mineiro chegou ao sétimo jogo sem vitória no torneio ao empatar sem gols contra o Botafogo, no Mineirão, pela décima rodada. A última vitória cruzeirense no Brasileirão foi em seu terceiro compromisso - 2 a 1 sobre o Goiás. De...