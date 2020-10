Esporte Cruzeiro empata com lanterna, é penúltimo e demite Ney Franco Técnico ficou sete jogos à frente do clube mineiro e acumulou duas vitórias, quatro derrotas e um empate

Em mais uma partida muito ruim, o Cruzeiro só empatou com o Oeste por 0 a 0 na Arena Baurueri. Minutos após o fim da partida, o clube mineiro anunciou a demissão do técnico Ney Franco, que só durou sete jogos (duas vitórias, quatro derrotas e um empate). A igualdade com o Oeste é bem amarga para a Raposa, que continua seu calvário na Série B. Primeiro porque o time...