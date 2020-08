Esporte Cruzeiro empata com CRB e é eliminado da Copa do Brasil Raposa agora concentra as suas forças na Série B. A equipe soma quatro pontos em cinco jogos e ocupa a 11ª posição

O Cruzeiro está eliminado de mais uma competição da temporada 2020. O time mineiro empatou por 1 a 1 com CRB na tarde desta quarta-feira (26), em Maceió, e viu o adversário avançar à quarta fase da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Giovanni e Léo Gamalho. O adversário dos alagoanos será definido em sorteio. Os cruzeirenses entraram em campo com a obriga...