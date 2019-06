Esporte Cruzeiro elimina Fluminense nos pênaltis e está nas quartas da Copa do Brasil A equipe mineira vai saber o seu próximo adversário na segunda-feira, em sorteio na sede da CBF

Em um jogo emocionante, o Cruzeiro se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil, ao derrotar, nos pênaltis, o Fluminense por 3 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Mineirão. Depois de um empate por 1 a 1 no Rio, as equipes voltaram a empatar no tempo normal, desta vez por 2 a 2. A equipe mineira vai saber o seu próximo adversário na segunda-feira, em sorteio n...