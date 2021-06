Esporte Cruzeiro derrota Juazeirense por 1 a 0, na ida da 3ª fase da Copa do Brasil Bruno José, no segundo tempo, marcou o gol do triunfo mineiro em Belo Horizonte

Foi no sufoco, no sofrimento e com vários erros em todos setores, mas o Cruzeiro conseguiu abrir vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. Com a vitória magra por 1 a 0 sobre a Juazeirense-BA, graças ao gol de Bruno José na segunda etapa, a Raposa conquistou hoje (3) um triunfo que dá ao time a possibilidade de jogar por um empate no duelo de volta, na semana que v...