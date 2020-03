Esporte Cruzeiro demite técnico Adilson Batista após derrota em casa para o CRB Treinador assumiu o time quando faltavam três rodadas para o encerramento do Campeonato Brasileiro de 2019 e não conseguiu evitar o rebaixamento

A dura derrota por 2 a 0 para o CRB, na quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, representou o fim da passagem do técnico Adilson Batista pelo Cruzeiro. Nesta quinta, dia seguinte ao tropeço no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, a diretoria do clube definiu a demissão do treinador. Essa passagem de Adilson Batista pelo Cruzeiro durou cerca...