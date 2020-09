Esporte Cruzeiro consegue liberação, e Atlético-GO perde Renato Kayzer Clube mineiro é detentor dos direitos do atacante e aceitou proposta do Athetico-PR, de R$ 5 milhões, pelo jogador que estava no Dragão

O atacante Renato Kayzer disputará neste sábado (19) o último jogo com a camisa do Atlético-GO. Na próxima semana, o jogador de 24 anos fará exames e, caso aprovado, vai assinar contrato de três anos com o Athetico-PR, após o Furacão ter se acertado com o Cruzeiro, que detém os direitos do atleta. O Dragão receberá uma taxa de vitrine, 10% (R$ 500 mil) do valor da ve...