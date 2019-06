Esporte Cruzeiro confirma venda do zagueiro Murilo ao Lokomotiv Moscou Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas as estimativas são de que o clube russo vai desembolsar R$ 11 milhões para tirar o defensor do time mineiro

O Lokomotiv Moscou oficializou nesta terça-feira (18) a contratação do zagueiro Murilo. O defensor do Cruzeiro assinou um acordo válido pelas próximas cinco temporadas com o clube russo e vai vestir a camisa de número 27. Formado nas divisões de base da equipe mineira, Murilo tem 22 anos e disputou 60 partidas pelo time. "Eu posso jogar em praticamente qualquer po...