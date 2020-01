Esporte Cruzeiro confirma Alexandre Mattos e anuncia novo diretor geral O dirigente foi dispensado pelo Palmeiras na reta final do Brasileirão do ano passado. Novamente, ocupará o cargo de diretor de futebol. De acordo com o clube, a função será exercida de forma gratuita

Um dia após anunciar a saída de Vittorio Medioli do cargo de CEO, o Cruzeiro confirmou nesta segunda-feira (6) que André Argolo será o novo diretor executivo do clube, por decisão do Núcleo Dirigente Transitório, grupo formado para gerir o Cruzeiro no fim do ano após renúncia coletiva da diretoria anterior. Argolo assumirá o comando do clube, estando à frente do...