Esporte Cruzeiro busca milagre para não cair pela 1ª vez para Série B Time mineiro precisa vencer o Palmeiras, que quer o 2º lugar, e torcer por derrota do Ceará

Os jogadores do Cruzeiro pisarão no gramado do Mineirão na tarde deste domingo (8) com uma missão espinhosa: evitar o primeiro rebaixamento para a Série B da história do clube. Para isso, será preciso derrotar o Palmeiras, às 16h, e ainda torcer por uma derrota do Ceará para o Botafogo, no mesmo horário, no Rio. Essa é a única combinação de resultados que salva o clu...