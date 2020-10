Esporte Cruzeiro bate a Ponte, deixa o Z-4 e reduz pressão na Série B Com o resultado, os mineiros deixam de lado a pressão após a derrota para o Avaí em pleno Mineirão na rodada passada e agora ocupam a 15ª colocação, com 11 pontos

O Cruzeiro venceu a Ponte Preta por 3 a 0 nesta quarta-feira (30), no Mineirão, no encerramento da 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e deixou a zona de rebaixamento da competição. Os gols da equipe mineira foram anotados por Machado, Arthur Caíke, estes no primeiro tempo, e Manoel, na etapa final. Com o resultado, os mineiros deixam de lado a p...