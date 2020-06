Esporte Cruzeiro anuncia rescisão de contrato com meia Robinho e lateral-direito Edilson Presidente Sérgio Santos Rodrigues explicou a decisão de dispensar os atletas, pediu compreensão aos torcedores e prometeu recorrer ao mercado

A direção do Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira que o meia Robinho, de 32 anos, e o lateral-direito Edilson, de 33, foram avisados do processo de rescisão de seus contratos. O clube mineiro informou que busca, de forma amigável, o final da relação contratual entre as partes por conta exclusivamente de aspectos financeiros. Em declarações publicadas no site oficia...