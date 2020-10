Esporte Cruzeiro anuncia fim de punição na Fifa e é liberado para registrar atletas Encerrar esse problema era uma das promessas que a diretoria celeste havia feito ao técnico Luiz Felipe Scolari, recém-contratado

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira (27) o fim da punição imposta pela Fifa e, com isso, a permissão para voltar a registrar atletas no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF. O chamado "transfer ban" ("impedimento de transferências", na tradução literal) imposto pela entidade máxima do futebol ao clube celeste aconteceu pela dívida que os mineiros tinham com os...